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Фото: Pixabay.com
Липчанин едва не задушил женщину, которую решил ограбить. Об этом
В понедельник, 1 июля, в Правобережном районе на 31-летнюю горожанку напал мужчина. Он набросил ей на шею ремень и начал душить. Когда женщиан перестала сопротивляться, неизвестный вырвал у нее сумку с телефоном и деньгам, сорвал с руки два золотых кольца и браслет и убежал.
Полицейских вызвали прохожие. Оперативники по «горячим следам» нашли подозреваемого. Им оказался 29-летнего мужчину, которого судили за кражу. У горожанина нашли часть похищенных вещей. Его взяли под стражу.
На липчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до семи лет тюрьмы.
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