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11:01, 2 июля 2019 210
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Липчанин едва не задушил женщину, которую решил ограбить

Липчанин едва не задушил женщину, которую решил ограбить

Фото: Pixabay.com

Липчанин едва не задушил женщину, которую решил ограбить. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 1 июля, в Правобережном районе на 31-летнюю горожанку напал мужчина. Он набросил ей на шею ремень и начал душить. Когда женщиан перестала сопротивляться, неизвестный вырвал у нее сумку с телефоном и деньгам, сорвал с руки два золотых кольца и браслет и убежал.

Полицейских вызвали прохожие. Оперативники по «горячим следам» нашли подозреваемого. Им оказался 29-летнего мужчину, которого судили за кражу. У горожанина нашли часть похищенных вещей. Его взяли под стражу.

На липчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до семи лет тюрьмы.


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