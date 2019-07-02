RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Лежавшую в больнице липчанку обокрал квартирант. Об этом
В октябре прошлого года женщину экстренно госпитализировали. В это время квартирант нашел в шкафу коробку с золотыми украшениями и сдал их в ломбард. Он пообещал вернувшейся женщине выкупить ее вещи, та согласилась подождать.
В июне мужчина вновь обокрал хозяйку квартиры. На этот раз он забрал 45 тысяч рублей. Липчанка обратилась в полицию.
При обысках часть похищенного изъяли.
На 36-летнего мужчину завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанском районе перевернулся трактор с людьми в прицепе, пострадали четверо
|
cледующая новость →В центре Рязани женщина попала под колеса «Тойоты»
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.