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Фото: Pixabay.com
Калужские чиновники попросили в Москве 135 автобусов большой вместимости. Заявку на «ЛиАЗы» с пробегом направили в столичную мэрию,
Городской Голова Дмитрий Разумовский пояснил, что автобусы Калуга должна получить в этом году.
«В прошлый раз на это ушло с оформлением всех документов, с передачей примерно полгода», — сказал он.
Напомним, первые 17 автобусов из Москвы, а также коммунальную технику Калуга получила осенью прошлого года. Предполагается, что московская техника заменит калужские «ПАЗы».
По словам Дмитрия Разумовского, чиновники также рассматривают возможность покупки в лизинг новых автобусов. Новую коммунальную технику для уборки парков и скверов на условиях лизинга город должен получить этой осенью.
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