Из-за ДТП с маршруткой в центре Рязани образовалась пробка

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Утром во вторник, 2 июля, на улице Ленина столкнулись пикап Dodge и маршрутка №87, за рулем которой находился водитель из ближнего зарубежья. ДТП произошло около областного правительства.
Автомобили получили незначительные повреждения, однако полностью перекрыли движение в сторону улицы Соборной. Машины вынуждены объезжать аварию по встречной полосе, однако троллейбусы этого сделать не могут и выстраиваются в ряд.
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