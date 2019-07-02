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Из горящего дома на улице Высоковольтной эвакуировали трех человек, сообщила
Пожар произошел во вторник, 2 июля. Сообщение на пульт спасателей поступило примерно в 13:17.Огонь повредил балкон.
Пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место выезжали четыре расчета, 11 человек личного состава.
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