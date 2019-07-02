Бухгалтера муниципального предприятия в Малоярославце обвинили в присвоении денег

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Фото: Pixabay.com
Бухгалтера муниципального предприятия «Малоярославецстройзаказчик» обвинили в присвоении денег. Об этом
По версии следствия, осенью 2018 года женщина внесла ложные сведения в программу «1С:Бухгалтерия» и сформировала расходно-кассовые ордера на выдачу наличных. При этом распорядительных документов на выдачу денег не было. Бухгалтер присвоила 42 тысячи рублей.
Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК («Присвоение») направили в суд.
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