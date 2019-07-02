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15:49, 2 июля 2019 126
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Бухгалтера муниципального предприятия в Малоярославце обвинили в присвоении денег

Бухгалтера муниципального предприятия в Малоярославце обвинили в присвоении денег

Фото: Pixabay.com

Бухгалтера муниципального предприятия «Малоярославецстройзаказчик» обвинили в присвоении денег. Об этом сообщили в калужском следкоме.

По версии следствия, осенью 2018 года женщина внесла ложные сведения в программу «1С:Бухгалтерия» и сформировала расходно-кассовые ордера на выдачу наличных. При этом распорядительных документов на выдачу денег не было. Бухгалтер присвоила 42 тысячи рублей.

Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК («Присвоение») направили в суд.


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