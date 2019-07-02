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Больше половины россиян не читают книги и никогда не были в театре. Опрос провел «
Большинство респондентов, около 79%, предпочитают в свободное время смотреть фильмы и сериалы, 66% регулярно видеться с друзьями.
Всего 28% респондентов регулярно читают. Примерно аналогичный процент опрошенных не делают этого никогда, а 27% — не чаще раза в год.
По несколько раз в месяц в бары ходят 17% респондентов. 20% предпочитают отдых в кинотеатре.
С полным исследование можно ознакомиться по
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