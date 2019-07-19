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13:44, 19 июля 2019 149
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Жители Владимира начали самостоятельно устанавливать скамейки в заброшенных садах перед зданием администрации

Жители Владимира начали самостоятельно устанавливать скамейки в заброшенных садах перед зданием администрации

Во Владимире горожане начали самостоятельно устанавливать скамейки в заброшенных садах возле Дворца творчества юных на улице Мира. Об этом сообщает «Зебра-ТВ».

Активисты своими силами пытаются облагородить запрещенную зеленую зону напротив владимирского Белого дома. Участок планировали обустроить еще весной, но идею забросили из-за конфликта между сити-менеджером города Владимира Андреем Шохиным и губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным.

Более 26 гектаров заброшенных садов перед владимирским Белым домом являются муниципальной землей, и без согласования с мэрией Владимира на этой территории нельзя ничего делать.

В мэрии идею назвали «профанацией» и заявили, что необходимо проводить общественные слушания.

Горожане решили не дожидаться развязки и организовали сбор для установки скамеек. Он пройдет в воскресенье, 21 июля.

Отмечается, что скамейки предоставили спонсоры, которых активисты не назвали.


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