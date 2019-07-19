Во Владимирской области за звание «Самая красивая деревня» посоревнуются почти сто населенных пунктов

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В этом году за звание во Владимирской области «Самая красивая деревня» посоревнуются 95 населенных пунктов. Об этом пишут «
Список конкурсантов опубликуют на специальном сайте. Населенные пункты посетит специальная комиссия, которая осмотрит каждую деревню и познакомится с местным населением.
Каждый населенный пункт получит баллы за общей вид деревни, активность жителей, туристическую инфраструктуру, наличие интересных арт-объектов или природных достопримечательностей.
Победителей объявят до 25 сентября.
Призовой фонд смотра-конкурса: гран-при — 150 тысяч рублей, а так же денежные выплаты от 30 до 80 тысяч рублей.
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