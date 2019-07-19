Во Владимирской области в следующем году газифицируют 293 дома и 69 квартир

В 2019 году во Владимирской области газифицируют 293 дома и 69 квартир. Перечень утвердил губернатор Владимир Сипягин, сообщил сайт администрации региона.

В Судогодском районе газифицируют 97 домов и 21 квартиру в Судогде, поселках Андреево, Болотский, Воровского, Головино, Красный куст, Муромцево, селе Мошок, деревнях Бараки, Вяткино, Высоково, Гонобилово, Загорье, Старое Полхово, Травинино и Шустово.

В Меленковском районе газ подключат в 84 домах и восьми квартирах в Меленках, селах Денятино, Илькино и Ляхи, деревнях Бойцево, Бутылицы, Левино, Осинки, Паново, Папулино, Рождествено, Савково, Селино и Тургенево.

В Камешковском районе газ будет подклчен в 22 домах и 17 квартир Камешково, поселках имени Артема, Мирный и Новая Заря, селах Второво, Патакино, Ряхово и Усолье, деревнях Высоково, Куницыно, Лубенцы, Мокеево, Неверково, Пенкино, Саулово, Симаково, Ступино и Щекино.

В Муромском районе газификацию ждут 17 домов и две квартиры в селах Лазарево и Чаадаево, деревнях Жемчужино, Кривицы, Мишино, Новое Ратово, Старое Ратово и Черемисино.

В Селивановском районе газ получат 10 домов и 15 квартир в поселках Костенец и Красная Горбатка, селе Драчево, деревнях Бельково, Высоково, Жары, Копнино и Юромка.

В остальных муниципальных образованиях пройдет точечная газификация.

Так, во Владимире будет газифицировано четыре дома на улицах Аграрной и Старо-Гончарной, а также на улицах Северной в микрорайоне Оргтруд и Родниковой в микрорайоне Юрьевец.

По два дома будут газифицированы в городе Гусь-Хрустальном (в том числе в поснлке Гусевский) и округе Муроме (в селах Дмитриевская слобода и Якиманская Слобода).

В Юрьев-Польском районе природный газ появится в девяти домах и пяти квартирах в Юрьеве-Польском, поселке Лиственный, селах Андреевское, Городище, Косинское, Красное Заречье, Небылое и Сосновый бор.

В Петушинском районе газ проведут в 10 домов в Костерево, поселок Нагорный, деревни Дубровка, Желтухино, Кибирево, Молодилово и Старые Омутищи.

В Вязниковском районе газ появится в девяти домовладениях в поселках Мстера, Никологоры и Степанцево.

В Суздальском районе — в семи домах в селах Барское Городище, Богослово, Брутово, Ивановское, Лопатницы и Омутское.

В Гусь-Хрустальном районе — в шести домах и одной квартире в Курлово, поселках Добрятино и Уршельский, селе Заколпье, деревнях Вашутино, Нечаевская и Перово.

В Гороховецком районе — в четырех домах в Гороховце, поселке Чулково и селе Фоминки.

В Собинском районе — в трех домах в поселке Колокша и деревне Астафьево.

По два дома будут газифицированы в Александровском районе (в Александрове и деревне Степково), Киржачском районе (в деревнях Илькино и Савино) и Кольчугинском районе (в деревнях Марьино и Отяевка).

В Ковровском районе природный газ придет в один дом в селе Большие Всегодичи.