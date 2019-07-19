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Владельцы электромобилей смогут бесплатно парковаться в центре Рязани. Об этом в пятницу, 19 июля, на комитете гордумы сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.
На заседании депутаты рассмотрели вопрос о расширении категорий граждан, которые смогут бесплатно оставлять машины на платных парковках.
Для получения льготы владельцы электрокаров должны внести сведения в единый парковочный реестр.
Михно пояснил, что это норма федерального законодательства и с инвестором «Ростелекомом» этот вопрос не обсуждался.
Окончательное решение по вопросу примут на основном заседании гордумы.
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