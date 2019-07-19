В Тамбове дольщики дома-долгостроя получили ключи от квартир спустя четыре года

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В Тамбове ввели в эксплуатацию дом-долгострой на улице Интернациональной, строящийся с 2012 года. Ключи от квартир получили 108 обманутых дольщиков, передает
В церемонии поучаствовали губернатор области Александр Никитин, первые лица города и представители достроившей объект строительной организации.
Отмечается, что строительство дома приостановили в ноябре 2016 года на стадии устройства внутренних перегородок, кровли и остекления.
Тогда объект признали проблемным и включили в региональную дорожную карту по решению проблем обманутых дольщиков.
Уголовное дело в отношении застройщика — компании «Центржилстрой» было возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
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