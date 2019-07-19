В следующем году в Туле планируют создать две автостанции

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Туле в следующем году могут появиться две новые автостанции. Об этом сообщили «
Идея получила одобрение на заседании градостроительного совета в четверг, 18 июля.
Предположительно, одна автостанция будет находиться в районе дома 83 по улице Оборонной, а вторая на улице Октябрьской.
Обе они будут работать в качестве стоянок пригородного автотранспорта, отправляющегося в Москву, в центр города заезжать транспортные средства не будут.
Ежедневно по маршруту планируется отправлять 950 единиц автотранспорта. Строительство запланировали завершить к осени 2020 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСкульптуру «Ученого кота» в Калуге переместят в другое место
|
cледующая новость →Опубликованы фото ДТП с мотоциклистом около «Рязани-1»
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.