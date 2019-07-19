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10:34, 19 июля 2019 110
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В следующем году в Туле планируют создать две автостанции

В следующем году в Туле планируют создать две автостанции

В Туле в следующем году могут появиться две новые автостанции. Об этом сообщили «Тульские новости».

Идея получила одобрение на заседании градостроительного совета в четверг, 18 июля.

Предположительно, одна автостанция будет находиться в районе дома 83 по улице Оборонной, а вторая на улице Октябрьской.

Обе они будут работать в качестве стоянок пригородного автотранспорта, отправляющегося в Москву, в центр города заезжать транспортные средства не будут.

Ежедневно по маршруту планируется отправлять 950 единиц автотранспорта. Строительство запланировали завершить к осени 2020 года.


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