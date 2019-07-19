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В аэропорту Шереметьево отменили рейс Москва — Ереван из-за задымления на борту. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали, передает
Вылет в Ереван авиакомпании Nordwind начался в 0:57 (мск). Во время разбега внутри салона появился дым, командир самолета решил прервать взлет, освободил полосу и остановил воздушное судно.
Отмечается, что возгорания на борту не было.
В салоне находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа. Nordwind отправила пассажиров в Ереван резервным бортом. 28 человек отказались лететь, среди них — двое госпитализированных.
В данный момент полеты в аэропорту выполняются в штатном режиме.
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