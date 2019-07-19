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12:36, 19 июля 2019 113
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В Рязани закрылся пункт КВЦ

В Рязани закрылся пункт КВЦ

С 1 августа 2019 года пункт приема платежей МП «КВЦ» по адресу улица Мервинская, дом 50, закрывается. Об этом сообщил сайт кустового вычислительного центра.

Оплатить услуги ЖКХ, телефон, детский сад можно в ближайшем пункте приема платежей по адресу улица Крупской, дом 19.

График работы:

  • Понедельник-пятница: 8:30 — 18:00;
  • Суббота: 9:00 — 16:00;
  • Выходной: воскресенье.

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