RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани благоустроят парк Морской славы. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составила 8 млн 155 тысяч 875 рублей 49 копеек. Средства выделят из городского бюджета.
В парке установят наружное освещение и устроят пешеходные дорожки.
Работы должны выполнить до 31 октября.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИнна Чурикова попала в реанимацию
|
cледующая новость →В Шереметьево из-за задымления отменили рейс Москва — Ереван
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.