В пятницу и выходные в Рязани пройдут рейды против пьяных водителей

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В пятницу и выходные дни, с 19 по 21 июля, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут масштабные рейды. Об этом сообщил
Рейды направлены на поиск водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, а также управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция Рязанской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД.
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