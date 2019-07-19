В Липецке открыли первый скейт-парк

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В четверг, 18 июля, в парке Победы открыли первый в Липецке скейт-парк. Площадки парка открыты круглосуточно, сообщил
Открытие скейт-парка приурочили ко Дню города. Отмечается, что скейт-парк ранее пытались открыть в разных районах города. Проект удалось воплотить в реальность только в 2019 году.
Праздник посетили врио главы Липецкой области Игорь Артамонов и мэр города Липецка Евгения Уваркина.
Экстремалы подарили Артамонову скейтборд
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.