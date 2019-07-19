Тамбовская облдума введет платные парковки

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Депутаты Тамбовской облдумы решили рекомендовать региональному парламенту принять закон, предусматривающий возможность платных парковок на территории региона в рабочие дни до 19 часов вечера. Об этом сообщил портал «
После первого чтения законопроекта в облдуме в него внесли поправку, которая ограничивала бы время платных парковок с 12 до 14 часов.
В четверг, 18 июля, депутаты заявили, что закон аннулируется установкой этих часов.
«Фактически мы аннулируем закон установкой этих часов. Давайте называть вещи своими именами. Я считаю, что ограничивать время — это неприемлемо, потому что мы перечеркиваем федеральные нормы, — сообщил председатель комитета Юрий Плужников. — Мы еще не вводим платные парковки. Принимая этот закон, мы не говорим о том, что у нас завтра везде появятся платные парковки. Этот закон всего лишь наделяет правом администрацию области, или, если она передаст полномочия муниципалитетам, где-то устанавливать такие парковки. Но заметьте, они работают платно только в рабочее время».
Идею поддержали и другие депутаты, отметив, что норма значительно разгрузит центральные улицы.
Законопроект одобрили большинством голосов во втором чтении.
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