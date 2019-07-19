Строительные работы в рязанской БСМП завершили на 95%

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Строительные работы в рязанской БСМП завершены на 95%. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
На данный момент в больницу продолжается поставка высокотехнологичного оборудования, готовятся помещения для его установки. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.
Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий и ректор РязГМУ Роман Калинин уже посетили новый комплекс зданий БСМП. Они осмотрели помещения, где разместят кафедры общей и госпитальной хирургии Рязанского государственного медицинского университета, а также два конференц-зала: большой на 200 мест и малый на 42 посадочных места.
Здесь студенты медуниверситета смогут слушать учебные лекции, которые им прочтут опытные работники практического здравоохранения и ведущие специалисты вуза.
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