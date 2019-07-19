Скульптуру «Ученого кота» в Калуге переместят в другое место

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Скульптуру «Ученого кота» в Калуге переместят от памятника в честь 600-летия города в другое место. Об этом сообщил сайт «
Идея переместить памятник появилась некоторое время назад. Теперь скульптура будет располагаться на пересечении улиц Степана Разина и Тульской, где находится главное здание КГУ имени К.Э. Циолковского.
О сроках работ не сообщается.
Фото ТРК «Ника»
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