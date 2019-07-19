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11:11, 19 июля 2019 968

«Северная компания» внедрила новую технологию вывоза мусора

«Северная компания» внедрила новую технологию вывоза мусора

В Рязани начали использовать новую технологию сбора мусора. Как рассказали в пресс-службе «Северной компании», впервые финскую технологию сбора и вывоза отходов с помощью подземных бункеров стали применять в жилом комплекс «Северный».

«При создании концепции жилого комплекса „Северный“ архитекторы компании посчитали, что привычный способ сбора мусора с помощью контейнеров не отвечает современным стандартам. Был нужен более экономичный, гигиеничный и эстетический способ сбора отходов. Решили использовать обычную для Европы, но уникальную для Рязани технологию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент жилой комплекс «Северный» — это первое и единственное место в Рязани, где используется эта технология.

«Конструкция бункера позволяет максимально рационально использовать придомовую территорию, его объем сравним с семью стандартными мусорными контейнерами, но не занимает места на поверхности», — пояснили представители застройщика.

По их словам, мусорные бункеры снабжены крышкой, которая не позволяет попасть внутрь птицам или крупногабаритным предметам. Конструкция бункеров долговечна и гигиенична, они практически не подвержены гниению в отличии от привычных мусорных баков.

За счет особой формы отходы прессуются в нижней части мусорного бункера, а низкая температура грунта на глубине замедляет развитие бактерий и препятствует образованию неприятных запахов.

ЖК «Северный» — это масштабный проект комплексной застройки от «Северной компании». Площадь собственной территории жилого комплекса — 50 гектаров.

В настоящее время заселены два дома комплекса. C 2018 года на территории ЖК работает торговый центр «Олимпийский». Строится третий корпус «Северного» — 16 этажный полностью кирпичный дом. Рядом с новым, четвертым домом ЖК, возводится детский сад на 220 мест.

Как пояснили в пресс-службе компании, застройщик планирует использовать новую технологию сбора мусора и на других объектах.

«До 31 июля ряд квартир в жилых комплексах „Северной компании“ будет продаваться со скидкой. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено», — добавили в компании.

«Северная компания» входит в топ-100 федерального рейтинга застройщиков. Рязанцам предлагают квартиры в:

Офис «Северной компании» расположен по адресу: улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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