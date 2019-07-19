В Рязани создадут интерактивный музей «Новогодней столицы»

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Рязанские педагоги выиграли грант на «Территории смыслов». Об этом сообщила пресс-служба Российского движения школьников.
С 13 по 19 июля на берегу озера Сенеж прошла вторая смена Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». «Экосреда — образование» собрала около тысячи преподавателей, специалистов по работе с молодежью, психологов и тьюторов.
Педагоги из Рязанской области придумали и представили на грантовый конкурс проект «Твой выбор — Зимняя Рязань».
«Рязань — новогодняя столица России 2020. И нам бы очень хотелось, чтобы и жители России, и наши земляки узнали о Рязани больше, прониклись ее традициями, историей и культурой. Поэтому мы предложили создать виртуальный музей новогодней столицы. Любой желающий сможет зайти на сайт и открыть для себя этот интереснейший город, куда здорово приехать. Также в музее соберут более 30 новогодних площадок проекта „Рязань — Новогодняя столица России“», — рассказывает один из авторов проекта Елена Ерохина.
Центр оказания услуг «Мой бизнес» заинтересовался проектом и предложил свою финансовую и организационную помощь.
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