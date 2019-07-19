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13:55, 19 июля 2019 237
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Рязанец чуть не задушил тещу из-за пельменей

Рязанец чуть не задушил тещу из-за пельменей

Рязанец чуть не задушил тещу. 56-летняя женщина вызвала полицию, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что 53-летний мужчина пришел домой пьяным. В это время его жена спала на веранде, а теща варила на кухне пельмени.

«На предложение угостить любимого зятя горячим женщина ответила отказом, мол, он их не покупал, да и денежные средства на свое содержание ей не давал», — говорится в сообщении.

Произошла ссора, во время которой зять стал угрожать женщине и душить ее, чтобы «избавиться от громкого шума и крика тещи», так как он «переживал за спокойный сон жены».

Когда пенсионерка перестала кричать, мужчина «как ни в чем не бывало сел за стол и спокойно поел».

Пострадавшая вызвала полицию. Прибывшие участковые «застали мужчину, когда тот уже доедал пельмени».

В отношение злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


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