Прокуратура проверит выставку скандальную выставку «OUT.Наружу» во Владимире

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Прокуратура Владимирской области проверит скандальную выставку «OUT.Наружу», открытую в здании «Торговых рядов». Об этом сообщил «
На прошлой неделе на организаторов выставки написали несколько жалоб, в том числе в прокуратуру.
Авторы жалоб отмечали, что экспозиция пропагандирует «все низменные качества и пороки человечества».
В день открытия выставки, 11 июля, перед входом с репродукциями картин собрались около десятка человек. В этот же день неизвестный в маске забросал вывеску презервативами с краской. О
В прокуратуре проводят проверку.
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