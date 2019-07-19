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15:37, 19 июля 2019 348
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Прокуратура проверит выставку скандальную выставку «OUT.Наружу» во Владимире 1

Прокуратура проверит выставку скандальную выставку «OUT.Наружу» во Владимире

Прокуратура Владимирской области проверит скандальную выставку «OUT.Наружу», открытую в здании «Торговых рядов». Об этом сообщил «ПроВладимир».

На прошлой неделе на организаторов выставки написали несколько жалоб, в том числе в прокуратуру.

Авторы жалоб отмечали, что экспозиция пропагандирует «все низменные качества и пороки человечества».

В день открытия выставки, 11 июля, перед входом с репродукциями картин собрались около десятка человек. В этот же день неизвестный в маске забросал вывеску презервативами с краской. О

В прокуратуре проводят проверку.

Фото «ПроВладимир»


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