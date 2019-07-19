При столкновении двух иномарок в Приокском пострадал мужчина. Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
При столкновении двух иномарок в Приокском пострадал мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В четверг, 18 июля, 43-летний водитель на Chevrolet Lacetti врезался в Opel Astra под управлением 37-летнего рязанца. В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet, ему оказали помощь на месте.
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.