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10:12, 19 июля 2019 171
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Председатель заксобрания Владимирской области предложил создать единый реестр IT-оборудования России и Беларуси

Председатель заксобрания Владимирской области предложил создать единый реестр IT-оборудования России и Беларуси

Председатель заксобрания Владимирской области посетил «Шестой форум регионов России и Беларуси», в котором поучаствовали президент России Владимир Путин, лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

На форуме обсудили формирование единого культурного и гуманитарного пространства народов двух государств.

Владимирскую область представил спикер заксобрания Владимирской области Владимир Киселев. В завершающий день он озвучил Валентине Матвиенко и коллегам из других регионов России и Белоруссии предложения о создании единого реестра IT-оборудования и программного обеспечения, а так же общую образовательную платформу и портал госуслуг.

Также на форуме обсудили подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы.

Отмечается, что страны планируют несколько совместных проектов, в том числе, съемки совместного фильма об одном из эпизодов Великой Отечественной войны.

«Очень важно помнить именно тот подвиг, который совершили наши предки в 41-45 годах, потому что мы с вами знаем, что в западных СМИ, в интернете, во многом замалчивается, извращается подвиг советского народа», — отметил Владимир Киселев.


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