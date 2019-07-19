Председатель заксобрания Владимирской области предложил создать единый реестр IT-оборудования России и Беларуси

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Председатель заксобрания Владимирской области посетил «Шестой форум регионов России и Беларуси», в котором поучаствовали президент России Владимир Путин, лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
На форуме обсудили формирование единого культурного и гуманитарного пространства народов двух государств.
Владимирскую область представил спикер заксобрания Владимирской области Владимир Киселев. В завершающий день он озвучил Валентине Матвиенко и коллегам из других регионов России и Белоруссии предложения о создании единого реестра IT-оборудования и программного обеспечения, а так же общую образовательную платформу и портал госуслуг.
Также на форуме обсудили подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы.
Отмечается, что страны планируют несколько совместных проектов, в том числе, съемки совместного фильма об одном из эпизодов Великой Отечественной войны.
«Очень важно помнить именно тот подвиг, который совершили наши предки в 41-45 годах, потому что мы с вами знаем, что в западных СМИ, в интернете, во многом замалчивается, извращается подвиг советского народа», — отметил Владимир Киселев.
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