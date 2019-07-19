Опубликованы фото ДТП с мотоциклистом около «Рязани-1»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция опубликовала фото с места ДТП, которое произошло 18 июля на улице Вокзальной.
По предварительной информации, 21-летний мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Kia, который двигался по «встречке».
Мотоциклист получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
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