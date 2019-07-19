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10:21, 19 июля 2019 400
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Опубликованы фото ДТП с мотоциклистом около «Рязани-1»

Опубликованы фото ДТП с мотоциклистом около «Рязани-1»

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция опубликовала фото с места ДТП, которое произошло 18 июля на улице Вокзальной.

По предварительной информации, 21-летний мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Kia, который двигался по «встречке».

Мотоциклист получил травмы, с которыми его доставили в больницу.


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