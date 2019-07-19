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Утром в пятницу, 19 июля, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 12:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, до окончания работ воды не будет в доме 4 по улице Забайкальской.
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