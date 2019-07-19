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11:38, 19 июля 2019 276
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На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в пятницу, 19 июля, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 12:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Пушкина, дома 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6;
  • улица Гагарина, дома 53, 55, 29;
  • улица Семашко, дома 48-а, 50 (детсад №65), 54/2, 52;
  • улица Братиславская, дом 10.

Кроме того, до окончания работ воды не будет в доме 4 по улице Забайкальской.


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