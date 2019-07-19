На Московском шоссе пять машин столкнулись «паровозиком». Видео

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Во вторник, 16 июля, на Московском шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Видео с камеры опубликовали в группе «
На кадрах видно, что зеленая машина резко затормозила, сзади в нее врезалась белая иномарка. После этого в «паровозик» попали еще три автомобиля, которые не успели остановиться.
В результате ДТП никто из людей не пострадал.
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