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14:01, 19 июля 2019 68
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Липецк получил 50 новых автобусов

Липецк получил 50 новых автобусов

МУП «Липецкий пассажирский транспорт» получил 50 новых автобусов. Об этом сообщил сайт администрации Липецкой области.

Ключи от машин Volgabus 5270G2 вручили водителям на Соборной площади.

В церемонии поучаствовал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Он отметил, что до конца года еще 50 новых автобусов должны закупить частные липецкие перевозчики.

Им предоставляются субсидии из городского и областного бюджетов — 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 метра и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 до 9,5 метра.

Как отметила администрация, автобусы обновляют по всей Липецкой области. На это выделили 921 млн рублей. В 2019 году уже приобрели 197 новых машин при поддержке областного и местных бюджетов. Это крупнейшее обновление автобусного парка за последние 10 лет.

Фото администрация Липецкой области


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