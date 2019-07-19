Липецк получил 50 новых автобусов

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МУП «Липецкий пассажирский транспорт» получил 50 новых автобусов. Об этом сообщил
Ключи от машин Volgabus 5270G2 вручили водителям на Соборной площади.
В церемонии поучаствовал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Он отметил, что до конца года еще 50 новых автобусов должны закупить частные липецкие перевозчики.
Им предоставляются субсидии из городского и областного бюджетов — 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 метра и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 до 9,5 метра.
Как отметила администрация, автобусы обновляют по всей Липецкой области. На это выделили 921 млн рублей. В 2019 году уже приобрели 197 новых машин при поддержке областного и местных бюджетов. Это крупнейшее обновление автобусного парка за последние 10 лет.
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