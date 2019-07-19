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14:36, 19 июля 2019 178
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Китайцы предложили губернатору Владимирской области увеличить турпоток «в десятки раз»

Китайцы предложили губернатору Владимирской области увеличить турпоток «в десятки раз»

Представители группы компаний Huasheng в четверг, 18 июля, провели встречу с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным. Они заявили о возможности многократного увеличения турпотока из КНР, сообщил «Старт33».

«Ежегодно Владимирскую область посещают десятки тысяч китайских туристов, между тем, по мнению представителей КНР, турпоток можно увеличить еще в десятки раз», − отметили в администрации области.

Гендиректор компании Цзенмао предложил губернатору Владимиру Сипягину проработать возможности увеличения турпотока.

Отмечается, что китайская сторона готова исследовать возможности приема большего числа гостей в регионе.

Сипягин на встрече поддержал восточных партнеров.


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