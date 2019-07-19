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9:22, 19 июля 2019 77
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Калужанина осудят за убийство матери друга

Калужанина осудят за убийство матери друга

В Калужской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве матери друга. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, обвиняемый неделю жил у друга, с которым они ранее отбывали наказание в колонии строгого режима.

Все это время обвиняемый, его друг и мать друга распивали спиртное.

9 апреля из-за оскорблений матери в отношении обвиняемого злоумышленник ударил 51-летнюю женщину ножом. Ранения оказалось смертельным.

Сын женщины в это время был в другой комнате и не успел прийти на помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, которое направили в суд.


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