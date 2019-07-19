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12:03, 19 июля 2019 137
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Калужанина обязали снести дом из-за спора с соседом

Калужанина обязали снести дом из-за спора с соседом

Калужский областной суд удовлетворил иск калужанина к своему соседу о сносе дома. Об этом сообщил портал KalugaNews.

Выяснилось, что мужчина купил земельный участок размером 10 соток в деревне Маклино Малоярославецкого района Калужской области в 2014 году. Участок граничил с земельным участком истца. Калужанин возвел там дом с мансардой площадью 296,1 квадратного метра без градостроительного плана и разрешения на строительство.

Расстояние между домом истца и ответчика составило 3,96 метра, от дома до границы со смежным участком истца — от 1,73 до 1,8 метра.

Согласно заключению экспертизы, расстояние должно составлять 14,4 метра, а фактическое расстояние составляло в три раза меньше нормативного.

Суд пришел к выводу, что нарушение создает реальную угрозу нарушения прав истца К., поскольку в случае пожара создается угроза жизни и здоровью лицам, проживающим в доме истца.

Ответчика обязали снести дом.


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