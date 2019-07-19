Фестиваль «Подбелка» принимает заявки на участие в ярмарке Hand Made

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Фестиваль «Подбелка-2019», который пройдет в Рязани 2 августа, принимает заявки на ярмарку-продажу Hand Made. Ее участниками могут стать все, кто любит и умеет создавать поделки своими руками.
В заявке необходимо указать:
Заявки можно
«Внимание! Ваше творчество не должно содержать нецензурную лексику, призывать к насилию, экстремизму и прочим противоправным действиям. Иногородние участники оплачивают поездку, проживание и питание самостоятельно», — напомнили организаторы.
Отметим, что музыканты, желающие выступить на «Подбелке-2019», также могут
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