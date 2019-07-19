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14:40, 19 июля 2019 269
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Фестиваль «Подбелка» принимает заявки на участие в ярмарке Hand Made

Фестиваль «Подбелка» принимает заявки на участие в ярмарке Hand Made

Фестиваль «Подбелка-2019», который пройдет в Рязани 2 августа, принимает заявки на ярмарку-продажу Hand Made. Ее участниками могут стать все, кто любит и умеет создавать поделки своими руками.

В заявке необходимо указать:

  • имя или название компании/коллектива (если вы не из Рязани, укажите город);
  • какого рода продукцию вы предполагаете использовать для участия в ярмарке;
  • краткая информация о вас: как давно занимаетесь рукоделием и творчеством, основные моменты, о которых хотели бы сказать;
  • ссылки на сайт или страницу в социальных сетях;
  • контактные данные — телефон, e-mail.

Заявки можно подать до 29 июля, к ним желательно прикрепить фото поделок (не больше трех роликов).

«Внимание! Ваше творчество не должно содержать нецензурную лексику, призывать к насилию, экстремизму и прочим противоправным действиям. Иногородние участники оплачивают поездку, проживание и питание самостоятельно», — напомнили организаторы.

Отметим, что музыканты, желающие выступить на «Подбелке-2019», также могут подать заявки, из принимают до 22 июля.


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