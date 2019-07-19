Еще на трех рязанских улицах на две недели отключат горячую воду. Адреса

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Еще на трех рязанских улицах на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщила
Из-за плановых профилактических работ с 22 июля по 4 августа воды не будет по следующим адресам:
С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться
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