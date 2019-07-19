Две калужанки потерялись в лесу

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В Калужской области потерялись две женщины. Об этом сообщила группа поисково-спассательного отряда «
В среду, 17 июля, 59-летняя Наталья Меньщикова и 42-летняя Зарина Рогачева ушли в лес в Кировском районе и не вернулись.
Приметы Натальи Меньщиковой: рост 165 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.
Приметы Зарины Рогачевой: рост 160 см, плотного телосложения, волосы короткие черные, глаза карие.
Всех, у кого есть информация о пропавших, попросили позвонить по бесплатным номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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