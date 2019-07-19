Бывший чиновник тамбовской администрации незаконно получил 700 тысяч рублей

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В Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника администрации региона, обвиняемого во взятке. Об этом сообщила
По версии следствия, с июля 2016 года чиновник два года получал от руководителя подконтрольного юридического лица деньги под видом начисления зарплаты своему знакомому, фиктивно трудоустроенному в эту фирму. После перечисления денег последний передавал их обвиняемому.
Всего за указанный период чиновник в общей сумме незаконно получил 700 тысяч рублей.
Преступную схему выявили сотрудники регионального управления МВД. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 290 УК РФ.
Фигурант в настоящее время находится под домашним арестом. Уголовное дело направили в суд.
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