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14:49, 19 июля 2019 174
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Бывший чиновник тамбовской администрации незаконно получил 700 тысяч рублей

Бывший чиновник тамбовской администрации незаконно получил 700 тысяч рублей

В Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника администрации региона, обвиняемого во взятке. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, с июля 2016 года чиновник два года получал от руководителя подконтрольного юридического лица деньги под видом начисления зарплаты своему знакомому, фиктивно трудоустроенному в эту фирму. После перечисления денег последний передавал их обвиняемому.

Всего за указанный период чиновник в общей сумме незаконно получил 700 тысяч рублей.

Преступную схему выявили сотрудники регионального управления МВД. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 290 УК РФ.

Фигурант в настоящее время находится под домашним арестом. Уголовное дело направили в суд.


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