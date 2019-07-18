Житель Тульской области пытался обокрасть квартиру, но пришли хозяева

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Жителя города Белев Тульской области осудили за кражу. Об этом сообщил
Суд установил, что в ночь с 27 на 28 апреля 2019 года 25-летний осужденный забрался на козырек подъезда дома по улице Рабочая и проник на балкон квартиры на втором этаже.
Мужчина прошел на кухню, где начал складывать продукты из холодильника в пакет. В этот момент с работы вернулись хозяева квартиры.
«В результате преступления потерпевшей мог быть причинен ущерб на сумму 1210 рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленнику назначили 105 тысяч рублей штрафа.
Приговор не вступил в законную силу.
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