Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:13, 18 июля 2019 217
 0    0

Житель Тульской области пытался обокрасть квартиру, но пришли хозяева

Житель Тульской области пытался обокрасть квартиру, но пришли хозяева

Жителя города Белев Тульской области осудили за кражу. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Суд установил, что в ночь с 27 на 28 апреля 2019 года 25-летний осужденный забрался на козырек подъезда дома по улице Рабочая и проник на балкон квартиры на втором этаже.

Мужчина прошел на кухню, где начал складывать продукты из холодильника в пакет. В этот момент с работы вернулись хозяева квартиры.

«В результате преступления потерпевшей мог быть причинен ущерб на сумму 1210 рублей», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику назначили 105 тысяч рублей штрафа.

Приговор не вступил в законную силу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 48 973
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 605
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 715
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 663
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:38, 4 июля 2019 22 374
Тульские гимнастки привезли из Сочи четыре медали
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум