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17:08, 18 июля 2019 171
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На жителя Мичуринска завели дело за попытку продать медаль «За боевые заслуги»

На жителя Мичуринска завели дело за попытку продать медаль «За боевые заслуги»

Житель Мичуринска пытался продать медаль «За боевые заслуги» в интернете, сообщил сайт onlinetambov.ru

На сайте полицейские обнаружили объявление о продаже медали. Созвонившись с продавцом, договорились о встрече на вокзале.

Как только награду передали покупателю, продавца задержали и доставили в дежурную часть. Им оказался 43-летний житель Мичуринска. Он рассказал, что медаль нашел в гараже, который достался в наследство от отца. О том, кому она принадлежит, он пояснить не смог.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.


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