На жителя Мичуринска завели дело за попытку продать медаль «За боевые заслуги»

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Житель Мичуринска пытался продать медаль «За боевые заслуги» в интернете, сообщил
На сайте полицейские обнаружили объявление о продаже медали. Созвонившись с продавцом, договорились о встрече на вокзале.
Как только награду передали покупателю, продавца задержали и доставили в дежурную часть. Им оказался 43-летний житель Мичуринска. Он рассказал, что медаль нашел в гараже, который достался в наследство от отца. О том, кому она принадлежит, он пояснить не смог.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.
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