За неделю в Рязани ликвидировали две незаконные свалки

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Фото: Администрация Рязани
За неделю в Рязани ликвидировали две несанкционированные свалки. Об этом сообщил
Свалку в объеме 50 кубометров вывезли из двора дома №7 по улице Маяковского.
Также несанкционированную свалку ликвидировали в районе домов №№45 и 53 по улице Праволыбедская. Всего оттуда вывезли 160 кубометров отходов.
Кроме того, на около дома №16 на улице Семинарской снесли три разрушенных сарая и пять аварийных деревьев. Оттуда вывезли больше 100 кубометров отходов.
Помимо этого, свалки продолжают ликвидировать в частном секторе по 3-му Новопавловскому проезду.
По вопросам вывоза несанкционированных свалок рязанцы могут обратиться в префектуры города (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00):
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