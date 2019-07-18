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12:58, 18 июля 2019 257
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За неделю в Рязани ликвидировали две незаконные свалки

За неделю в Рязани ликвидировали две незаконные свалки

Фото: Администрация Рязани

За неделю в Рязани ликвидировали две несанкционированные свалки. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Свалку в объеме 50 кубометров вывезли из двора дома №7 по улице Маяковского.

Также несанкционированную свалку ликвидировали в районе домов №№45 и 53 по улице Праволыбедская. Всего оттуда вывезли 160 кубометров отходов.

Кроме того, на около дома №16 на улице Семинарской снесли три разрушенных сарая и пять аварийных деревьев. Оттуда вывезли больше 100 кубометров отходов.

Помимо этого, свалки продолжают ликвидировать в частном секторе по 3-му Новопавловскому проезду.

По вопросам вывоза несанкционированных свалок рязанцы могут обратиться в префектуры города (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00):

  • префектура Советского района 21-65-70;
  • префектура Октябрьского района 28-37-49;
  • префектура Железнодорожного района 76-47-88;
  • префектура Московского района 37-35-19.

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