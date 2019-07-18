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Во Владимирской области пройдут внеплановые отключения телерадиовещания. Об этом сообщил
В четверг, 18 июля, с 11:00 до 15:00 из-за проведения работ отключат вещание Муроме и Муромском районе.
24 и 25 июля с 12:00 до 15:00 часов — в деревне Быково Судогодского района. В зону охвата входят Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Радужный, а также населенные пункты Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.
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