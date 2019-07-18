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13:59, 18 июля 2019 236
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Владимирского депутата осудили за хищение 26 миллионов

Владимирского депутата осудили за хищение 26 миллионов

Владимирского депутата осудили за хищение 26 миллионов. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Бывшего директора ООО «Жилищно-коммунальная служба «Алдега» признали виновным в хищении денег у компании в особо крупном размере.

По данным следкома, с августа 2011 по август 2016 года Игорь Аванесян был руководителем предприятия. С 2015 года он заключал фиктивные договоры с московскими и местными подрядчиками на уборку придомовых территорий, общественных мест Александрова. Затем руководитель заполнял от имени получателей расходные ордера и в кассе «ЖКС «Алдега» лично получал деньги якобы в счет оплаты фактически не существующих договорных подрядных отношений.

Депутату назначили шесть лет исправительной колонии общего режима.


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