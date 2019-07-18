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Владимирского депутата осудили за хищение 26 миллионов. Об этом сообщил
Бывшего директора ООО «Жилищно-коммунальная служба «Алдега» признали виновным в хищении денег у компании в особо крупном размере.
По данным следкома, с августа 2011 по август 2016 года Игорь Аванесян был руководителем предприятия. С 2015 года он заключал фиктивные договоры с московскими и местными подрядчиками на уборку придомовых территорий, общественных мест Александрова. Затем руководитель заполнял от имени получателей расходные ордера и в кассе «ЖКС «Алдега» лично получал деньги якобы в счет оплаты фактически не существующих договорных подрядных отношений.
Депутату назначили шесть лет исправительной колонии общего режима.
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