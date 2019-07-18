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14:26, 18 июля 2019 70
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В Тамбове запустили первый в России литературный автобус

В Тамбове запустили первый в России литературный автобус

В четверг, 18 июля, в Тамбове запустили первый в России литературный автобус. Он будет курсировать по маршруту №1. Об этом сообщил сайт «Тамбовский курьер».

Во время поездки пассажиры услышат фрагменты произведений победителей Всероссийского конкурса голосом молодого актера театра Влада Арсланбекова.

Понравившиеся произведения полностью можно прочитать на официальном сайте проекта, отсканировав QR-код внутри салона.

Проект «Почитай» создала студентка из Москвы Нина Самотоина для поддержки молодых поэтов и писателей со всей России.

В августе прошлого года Нина представила свой проект на молодежном форуме «Таврида» и получила грантовую поддержку для его реализации.

«Мне хотелось помочь ребятам, которые зачастую пишут „в стол“ стать услышанными и дать возможность найти своего читателя. Это очень важно для творческих людей — получать отдачу» — сказала руководитель проекта.


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