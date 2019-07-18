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В четверг, 18 июля, в Тамбове запустили первый в России литературный автобус. Он будет курсировать по маршруту №1. Об этом сообщил
Во время поездки пассажиры услышат фрагменты произведений победителей Всероссийского конкурса голосом молодого актера театра Влада Арсланбекова.
Понравившиеся произведения полностью можно прочитать на официальном сайте проекта, отсканировав QR-код внутри салона.
Проект «Почитай» создала студентка из Москвы Нина Самотоина для поддержки молодых поэтов и писателей со всей России.
В августе прошлого года Нина представила свой проект на молодежном форуме «Таврида» и получила грантовую поддержку для его реализации.
«Мне хотелось помочь ребятам, которые зачастую пишут „в стол“ стать услышанными и дать возможность найти своего читателя. Это очень важно для творческих людей — получать отдачу» — сказала руководитель проекта.
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.