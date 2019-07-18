В Спасском районе перекрыли мост через Оку

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Утром в четверг, 18 июля, у села Троица Спасского района перекрыли наплавной мост через Оку. Об этом сообщила
Из-за технических работ движение по переправе будет запрещено до 18:00.
На месте выставили предупреждающие знаки.
«Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога», — говорится в сообщении.
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Одна из наших читательниц поделилась своей историей.