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17:41, 18 июля 2019 217
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В Рязанской области осудят двух мужчин, напавших на женщину-инвалида

В Рязанской области осудят двух мужчин, напавших на женщину-инвалида

В Шацком районе завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей, которые обвиняются в разбойном нападении и нескольких кражах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Расследование установило, что в ноябре 2018 года неработающий 21-летний житель Ямбирно напал на 77-летнюю односельчанку, инвалида 2 группы, у которой не было возможности самостоятельно передвигаться из-за болезни.

По мнению обвиняемого, у женщины была значительная сумма, не менее миллиона рублей.

К преступлению он привлек жителя села Каверино с криминальным опытом. 30-летний мужчина уже был пять раз судим за кражи и один раз за незаконное хранение наркотиков.

Чтобы их не узнали, младший из злоумышленников повязал на лицо шарф и надвинул на лоб шапку, старший — капюшон куртку и натянул на нижнюю часть горловую часть кофты. Также мужчины надели перчатки, предварительно приготовили нож и электрический кабель.

Вечером 12 ноября 2018 года сообщники проникли в жилище пострадавшей через дверь с тыльной стороны дома. Мужчины прошли в комнату, где находилась пенсионерка, связали ее кабелем и угрожали ножом. Они вынудили ее сообщить место, где хранятся деньги.

Из тумбочки в кухне злоумышленники забрали 15 тысяч рублей, сняли с женщины золотые серьги, цепочку с крестиком и подвеской, после этого скрылись.

Через некоторое время потерпевшая освободилась и сообщила соседке о случившемся по телефону.

Полиции быстро удалось установить личности нападавших. Мужчины покинули Шацкий район сразу после преступления. Позже выяснилось, чо они скрывались в Рязани, где жили в квартире знакомого. Злоумышленников задержали в конце 2018 года.

Следствие собрало доказательства о причастности мужчин к пяти кражам в Шацком и Рязанском районах. Из квартиры, гаража и дачных домов граждан сообщники похитили ценное имущество, изделия из металла, мотоцикл и продукты питания.

Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 162 УК РФ, направили в суд. Максимальное наказание по статье — лишение свободы до 12 лет.


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