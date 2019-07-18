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В Рязанской области хотят сократить сроки охоты на зайца. Проект постановление губернатора опубликовали на сайте областного правительства.
Сроки охоты на зайца-русака и беляка намерены сократить на 45 дней. Планируется, что сезон начнется не с 15 сентября, а с 1 ноября. Дата завершения охоты должна остаться прежней — 15 января.
Изменения требуются в «целях воспроизводства и обеспечения рационального использования охотничьих ресурсов». Постановление губернатора не вступило в силу и проходит экспертизу на коррупциогенность.
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