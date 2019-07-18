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В Рязани выпустили единый каталог для туристов «Про Рязань». Его первый тираж составил три тысячи экземпляров. Об этом сообщил
В каталоге можно узнать об отелях, кафе или ресторанах, походах в музей или исторических местах, пеших прогулках по улицам или поездках за город.
Буклет можно взять в отелях города, музеях, туристском информационном центре, а также на крупных деловых мероприятиях.
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.