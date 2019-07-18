В Рязани пенсионер покончил с собой

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В Канищеве пенсионер покончил с собой. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Труп мужчины обнаружили под окнами дома № 24 по улице Бирюзова в четверг, 18 июля.
Как сообщили в региональном СУ СКР, на месте работают следователи, проводится проверка.
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.