В «Рязаньэнерго» потребителям предложили использовать интерактивные сервисы

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Центр обслуживания потребителей «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнил жителям региона о возможности использования интерактивной системы обслуживания.
Для удобства и экономии времени в разделах «Интернет-приемная» и «Личный кабинет», расположенных на главной странице корпоративного
В разделе «Потребителям"/"Обслуживание потребителей», выбрав «Рязаньэнерго», можно узнать адрес, схему проезда, режим работы и контактные номера телефона офиса обслуживания потребителей. Там же находится электронная форма анкеты для опроса потребителей.
В разделе «Территория обслуживания» представлен перечень зон деятельности «Рязаньэнерго» с детализацией по населенным пунктам и районам городов. Потребители могут ознакомиться с техническим состоянием сетей, получить информацию о текущем и планируемом резерве по источникам питания.
Напомним, что Центр обслуживания потребителей «Рязаньэнерго» предоставляет своим клиентам возможность свободного выбора любого из трех типов каналов информационного взаимодействия (очного, заочного и интерактивного) в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений.
Информация об услугах электросетевой компании, необходимые материалы, разъясняющие последовательность действий при подаче заявки и заключении договора, размещаются на сайте «Россети Центр и Приволжье», стендах Центра обслуживания потребителей в здании управления филиала «Рязаньэнерго» (улица МОГЭС, дом 12, телефон
За любыми консультациями и сведениями, касающимися деятельности энергокомпании, можно обратиться по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-100-33-00 (бесплатно, круглосуточно), а также по телефону
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