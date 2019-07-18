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11:48, 18 июля 2019 127

В «Рязаньэнерго» потребителям предложили использовать интерактивные сервисы

В «Рязаньэнерго» потребителям предложили использовать интерактивные сервисы

Центр обслуживания потребителей «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнил жителям региона о возможности использования интерактивной системы обслуживания.

Для удобства и экономии времени в разделах «Интернет-приемная» и «Личный кабинет», расположенных на главной странице корпоративного сайта, можно:

  • подать заявку на техприсоединение;
  • задать вопрос, находящийся в компетенции электросетевой организации;
  • направить обращение или жалобу;
  • получить ответ любым удобным способом (почта, e-mail, телефон).

В разделе «Потребителям"/"Обслуживание потребителей», выбрав «Рязаньэнерго», можно узнать адрес, схему проезда, режим работы и контактные номера телефона офиса обслуживания потребителей. Там же находится электронная форма анкеты для опроса потребителей.

В разделе «Территория обслуживания» представлен перечень зон деятельности «Рязаньэнерго» с детализацией по населенным пунктам и районам городов. Потребители могут ознакомиться с техническим состоянием сетей, получить информацию о текущем и планируемом резерве по источникам питания.

Напомним, что Центр обслуживания потребителей «Рязаньэнерго» предоставляет своим клиентам возможность свободного выбора любого из трех типов каналов информационного взаимодействия (очного, заочного и интерактивного) в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений.

Информация об услугах электросетевой компании, необходимые материалы, разъясняющие последовательность действий при подаче заявки и заключении договора, размещаются на сайте «Россети Центр и Приволжье», стендах Центра обслуживания потребителей в здании управления филиала «Рязаньэнерго» (улица МОГЭС, дом 12, телефон 8 (4912) 20-42-22), а также РЭСов (районов электрических сетей).

За любыми консультациями и сведениями, касающимися деятельности энергокомпании, можно обратиться по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-100-33-00 (бесплатно, круглосуточно), а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber. По вопросам, связанным с электроснабжением — на портал ПАО «Россети» «Светлая страна».


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